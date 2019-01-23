Badmintonda sosyal sorumluluk projesi hamlesi





ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, uzun süredir hayata geçirdikleri farklı sosyal sorumluluk projeleriyle 10 binin üzerinde insana ulaştıklarını söyledi.

Başkan Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerden olumlu sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Federasyon olarak 100 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarına dikkati çeken Özmekik, "Bizler bir insan kazanabilmek için bu projeleri yapıyoruz. Yaptığımız projelerle 81 ilde 10 binin üzerinde insana ulaştık." dedi.

Uygulamaya başladıkları projeler sonrasında her ilden talep aldıklarını dile getiren Özmekik, şöyle konuştu:

"Farklı projeleri hayata geçiriyoruz ve olumlu geriş dönüşler alıyoruz. Ancak her ile malzeme yetiştirme şansımız yok. Her okul, yurt, Kuran kursları ve kulüplerden malzeme talebi geliyor. Herkes badminton oynamak istiyor ancak malzeme için sadece federasyona bağlılar. Çünkü bizim malzemeler ithal ve pahalı. Biz bu malzemeleri Çin'de üretiyoruz. Bu projelerin giderlerini bütçemizin içinden karşılamaya çalışıyoruz. Rakam telaffuz etmek kolay değil ama 1 milyon liranın üzerinde bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Kalıcı projeler için çalışıyoruz, kısa vadeli projelerden yana değilim."

Uygulanmakta olan ve özellikle de köy okullarından yoğun ilgi gören "Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesini de anlatan Özmekik, "Bu projeyle 81 ilde, 81 köy okulunda yaklaşık bin 10 çocuğa ulaştık. Sporu yaşam biçimi haline getirmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Badmintonu "eğlenceli ve mutlu bir aile sporu" olarak tanımlayan Özmekik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baba-oğul, dede-torun gibi bir projemiz var. Bu anlamda badminton her yaş grubunda oynanabilen bir spor dalıdır. Halk turnuvaları şeklinde organizasyonlar düzenliyoruz. 7'den 70'e oynanacak bir spor dalı. Çocuk yurtları, sevgi evleri olmak üzere 40'ın üzerinde ilde yaklaşık 4 bin çocuğa ulaştık. Projeler her ilde bin çocukla devam ediyor. Cezaevlerindeki projemiz 8 yıldır devam ediyor. 40 ildeki 40 cezaevinde 3 bin kişiye ulaştık."





- Bağımlılıkla mücadele





Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele ettiklerini belirten Murat Özmekik, "Bağımlılıkla mücadeleyi bir dernekle ortaklaşa yapıyoruz. Isparta'da "Badmintona Bağımlıyım" projesinde 30 bağımlı 6 ay mücadele sürecinden geçiyor. Bu sürede badminton malzemesi ve eğitimi veriyoruz. Önümüzdeki aylarda başlayacak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ile "Toplum Destekli Polis" projemiz var. Bununla da hedeflerimize ulaşmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.



