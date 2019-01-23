0553 313 94 23

Badmintonda sosyal sorumluluk projesi hamlesi

- Türkiye Badminton Federasyonu 81 ilde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle Anadolu'da spor kültürünün gelişmesine katkı sağlıyor- Federasyon başkanı Murat Özmekik:- "Yaptığımız projelerle 81 ilde 10 binin üzerinde insana ulaştık"- "Rakam telaffuz etmek kolay değil ama 1 milyon liranın üzerinde bir katkı sağladığımızı düşünüyorum"

23 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
Badmintonda sosyal sorumluluk projesi hamlesi


ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, uzun süredir hayata geçirdikleri farklı sosyal sorumluluk projeleriyle 10 binin üzerinde insana ulaştıklarını söyledi.

Başkan Özmekik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projelerden olumlu sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Federasyon olarak 100 bin lisanslı sporcuya sahip olduklarına dikkati çeken Özmekik, "Bizler bir insan kazanabilmek için bu projeleri yapıyoruz. Yaptığımız projelerle 81 ilde 10 binin üzerinde insana ulaştık." dedi.

Uygulamaya başladıkları projeler sonrasında her ilden talep aldıklarını dile getiren Özmekik, şöyle konuştu:

"Farklı projeleri hayata geçiriyoruz ve olumlu geriş dönüşler alıyoruz. Ancak her ile malzeme yetiştirme şansımız yok. Her okul, yurt, Kuran kursları ve kulüplerden malzeme talebi geliyor. Herkes badminton oynamak istiyor ancak malzeme için sadece federasyona bağlılar. Çünkü bizim malzemeler ithal ve pahalı. Biz bu malzemeleri Çin'de üretiyoruz. Bu projelerin giderlerini bütçemizin içinden karşılamaya çalışıyoruz. Rakam telaffuz etmek kolay değil ama 1 milyon liranın üzerinde bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Kalıcı projeler için çalışıyoruz, kısa vadeli projelerden yana değilim."

Uygulanmakta olan ve özellikle de köy okullarından yoğun ilgi gören "Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" projesini de anlatan Özmekik, "Bu projeyle 81 ilde, 81 köy okulunda yaklaşık bin 10 çocuğa ulaştık. Sporu yaşam biçimi haline getirmemiz lazım." değerlendirmesini yaptı.

Badmintonu "eğlenceli ve mutlu bir aile sporu" olarak tanımlayan Özmekik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baba-oğul, dede-torun gibi bir projemiz var. Bu anlamda badminton her yaş grubunda oynanabilen bir spor dalıdır. Halk turnuvaları şeklinde organizasyonlar düzenliyoruz. 7'den 70'e oynanacak bir spor dalı. Çocuk yurtları, sevgi evleri olmak üzere 40'ın üzerinde ilde yaklaşık 4 bin çocuğa ulaştık. Projeler her ilde bin çocukla devam ediyor. Cezaevlerindeki projemiz 8 yıldır devam ediyor. 40 ildeki 40 cezaevinde 3 bin kişiye ulaştık."


- Bağımlılıkla mücadele


Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için mücadele ettiklerini belirten Murat Özmekik, "Bağımlılıkla mücadeleyi bir dernekle ortaklaşa yapıyoruz. Isparta'da "Badmintona Bağımlıyım" projesinde 30 bağımlı 6 ay mücadele sürecinden geçiyor. Bu sürede badminton malzemesi ve eğitimi veriyoruz. Önümüzdeki aylarda başlayacak Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ile "Toplum Destekli Polis" projemiz var. Bununla da hedeflerimize ulaşmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 11:30
  1. badminton
  2. Murat Özmekik
  3. Sosyal sorumluluk
  4. Türkiye Badminton Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’da internet kesinti testi tartışmaya neden oldu
    1. İran’da internet kesinti testi..
    2. "Hayatı kucaklama anı" güvenlik..
    3. Mustafa Sarıgül Şişli'den bağımsız..
    4. Otomotiv devi resmen açıkladı!..
    5. "Din, göçmen kabulünde rol oynamamalı"
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Vodafone, iş ortakları ile KKTC'de..
    8. İş dünyası-üniversite entegrasyonu..
    9. Yıldız Holding, ilk sürdürülebilirlik..
    10. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    11. İbn Haldun’dan “Gülümse çekiyorum”..
    12. Afrin’de neler oluyor? Afrin’de son..
    13. Seyitnizam-Zeytinburnu arası tramvay..
    14. Matbaacılarda yerel seçim yoğunluğu
    15. Pilot üniversite modeli için ilk adım
    16. Afrin'de bir patlama daha!
    17. ANALİZ - Suriye'nin kuzeyinde güvenli..
    18. Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var
    19. TFF'den Oğuz Çetin'e görev
    20. Anadolu'nun en eski "üniversitesi"..
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Define ararken cin çarptı!
    Define ararken cin çarptı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...