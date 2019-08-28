Badmintonda iş birliği





ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Badminton Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, protokole Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik ve KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz imza koydu.

Protokol kapsamında KKTC'den antrenör ve sporcularının gelişimi için seminerler ile kurslar düzenlenip, malzeme yardımında bulunulacak.

Törende konuşan başkan Özmekik, "KKTC ile imzalanan protokol önemli. KKTC federasyon Başkanı Fırat Deniz ile iyi ilişkiler içerisindeyiz. Her alanda destek olmaya çalışacağız. Bundan sonra da desteklerimiz artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Fırat Deniz de Türkiye Badminton Federasyonu ile kurdukları yakın ilişki ve diyalogun ardından KKTC'de badminton sporunun geliştiğini belirterek, "İmzalanan protokolle iş birliğimiz gelişerek artacak. Başkan Murat Özmekik'e Kıbrıs badmintonuna bugüne kadar verdiği destekten dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.



