Badminton Federasyonundan köy okullarına malzeme desteği





ANKARA (AA) - Türkiye Badminton Federasyonu, köy okullarına ekipman dağıtma hedefiyle yola çıktığı yeni sosyal sorumluluk projesine Ankara'dan başladı.

Federasyonun "Orda bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür" projesi ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin "Sporla iletişimdeyiz" projesi kapsamında, Çubuk ilçesindeki Dumlupınar ve Akyurt ilçesindeki Saracalar İlkokulu'ndaki öğrencilere, file, raket ve tüy toptan oluşan malzeme paketi dağıtıldı.

Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "TSYD Ankara Şubesi ile bugün yeni bir projeyi hayata geçiriyoruz. Belirlenecek okullara malzemeleri ulaştıracağız. Türkiye'nin 81 ilinde, 81 köye ulaşmak istiyoruz. Gençlerimiz bizim için çok değerli. Onların spor yapan bireyler olmalarını arzuluyoruz. Bugün buradan başlayan 81 ilde 81 köye badminton malzemesi dağıtım projesinin ülkemizin her köşesinde ses getireceğine inanıyorum. Paydaşlarımızla gençlerimiz için daha farklı projeler gerçekleştirmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ise "Sporla iletişimdeyiz" projesi kapsamındaki etkinliklerine bir yenisini eklediklerini dile getirerek, "Dernek olarak gençlerimizin, öğrencilerimizin hayatına değer katacak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Federasyonlarımızla işbirliği içindeyiz. Ülkemizin geleceği gençlerin omzunda yükselecek. Bu nedenle çocuklarımızın spor kültürüyle yetişmelerini istiyoruz. Spor tüm kötülükleri aşacak, tüm sorunların çözümünü sağlayacak en etkili anahtardır." diye konuştu.

Etkinliğe katılan yönetici ve konuklar, dağıtımın ardından öğrencilerle gösteri maçı yaptı.









