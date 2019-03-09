Badminton Ekibinden Rektör Akın Levent’e ziyaret

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Badminton Takım Antrenörü Murat Sönmez veEğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Anıl Türkeli Rektör Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette takım antrenörü Murat Sönmez ve Dr. Öğr. Üyesi Anıl TürkeliRektör Levent’e Üniversite badminton takımının kazandığı başarılarla ilgili bilgi verdi. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonun düzenlediği müsabakalardaÜniversitelerarasıBadminton Şampiyonu olan üniversite takımının23-29 Haziran2019 tarihleri arasında yapılacak olan” Avrupa Üniversitelerarası Badminton Ligi’”ne katılacağını belirten ekip, Rektör Levent’etakımın formasını da hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Akın Levent, ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kazanılan başarıların üniversitenin tanıtımında önemli rolü olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca bu tür Üniversitelerarası spor müsabakalarında takımların başarılı sonuçlar almasında emeği geçen tüm sporcuları, antrenörleri ve hocaları kutladığını dile getirdi.