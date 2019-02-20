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Badminton Düzce il şampiyonu Gümüşova Anadolu İHL oldu

Okul Sporları Badminton Gençler İl Müsabakalarında Gümüşova Anadolu İHL kızlar ve erkeklerde birinci oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
Badminton Düzce il şampiyonu Gümüşova Anadolu İHL oldu

Okul Sporları Badminton Gençler İl Müsabakalarında Gümüşova Anadolu İHL kızlar ve erkeklerde birinci oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Gümüşova Spor Salonu’nda yapılan Badminton Gençler İl Birinciliği müsabakaları sonunda Kızlarda Gümüşova Anadolu İHL birinci, Gümüşova Anadolu Lisesi ikinci, 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi üçüncü olurken erkeklerde ise Gümüşova Anadolu İHL birinci, Osman Kuyumcu Anadolu İHL ikinci, Akçakoca Süha Güven üçüncü ve 15 Temmuz Anadolu Lisesi dördüncü oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:01
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