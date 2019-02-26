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Badem göz estetiği ile yorgun bakışlara son

Dr.

26 Şubat 2019 Salı 09:38
Badem göz estetiği ile yorgun bakışlara son

Dr. Sevgi Ekiyor, Badem Göz Estetiğinin gözün hafif yukarı doğru çekilerek gözün daha iri gözükmesini, bakışların daha derin bir ifadeye kavuşmasını sağladığını söyledi.


Dr. Sevgi Ekiyor, parlak göz altları, düşük olmayan göz kapakları, iri ve çekik göz yapısının güzelliğin simgesi haline geldiğini ifade ederek “ Etkili bakışlar her güzel kadın ve erkeğin vazgeçilmezidir. Hollywood ünlülerinin sıkça tercih ettiği Badem Göz uygulaması da işte tam bu sebeple ortaya çıkmış durumda. Diğer estetik operasyonlardan en önemli farkı orta yaş altı kişilerden çok 25 yaş sınırındakilerin tercih ediyor olması. Genç hastalarda daha sık yapmakta olup gerekli sayıda saçlı deriden çekilmesi gereken taraflara 3-4 yıllık veya 6-8 yıllık kalıcılığı olan kalın ipler atılarak yapılır. İşlem lokal anestezi altında 15-20 dk. sürmektedir. İlerde aynı tarafa yatma gibi, tek kaşını daha çok kaldırma gibi sebeplerden kaynaklı asimetrileri de düzeltmeye yarayan bir tedavidir” dedi.


Badem Göz Estetiğinin tamamen kişinin estetik algısına hitap eden bir işlem olduğunu belirten Dr. Ekiyor, “Esas olan yüzünüzün ve göz yapınızın estetik açıdan buna uygun olup olmamasıdır. Özellikle yapı itibariyle düşük göz yapısına sahip kişiler daha çok tercih etmektedir. Doktorunuzla yapacağınız detaylı görüşme sonrası bu işlemi yaptırmak isteyip istemediğinize daha net karar verebilirsiniz. Yapılan askılama işleminin beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir uygulama olması da Badem Göz Estetiği için artı bir değerdir. Badem Göz Estetiği, düşük göz görüntüsünün sürekli makyajla kapatılmaya çalışmayı ortadan kaldırmaktadır. Düşük gözlü olmayan kişilerin tercih etme sebebi ise bakışlara kattığı derinliktir. Ayrıca Badem Göz dışarıdan zor fark edilen bir estetik operasyondur. Çevrenizdekiler sizde farklı bir güzellik olduğunu far keder, ama bunun ne olduğunu anlamakta zorlanır. Düşük göz yapısı size sürekli yorgun ve uykulu bir ifade verirken bu uygulama sayesinde sürekli dinç bir ifadeniz oluyor. Badem Göz basit bir askılama uygulaması olduğu için yüzde yapılan diğer askılama işlemleri gibi kalıcılığı 3-4 yıldır. Beğenilmediği taktirde geri alınabilen bir işlemdir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:38
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