0553 313 94 23

Badavut "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Badavut bölgesindeki 1. ve 3. derece doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi

03 Mayıs 2019 Cuma 06:30
Badavut "kesin korunacak hassas alan" olarak ilan edildi

ANKARA (AA) - Türkiye'nin gizli cennetlerinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Badavut bölgesi, Cumhurbaşkanı kararıyla "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Badavut mevkisindeki 1. ve 3. derece doğal sit alanı kapsamına giren alanın harita ve koordinatları yer aldı.

Bu kapsamda, Badavut Plajı'nın da içinde yer aldığı Sarmısaklı Yarımadası'ndaki doğal sit alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

- Türkiye'nin gizli cennetlerinden biri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Badavut, yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgi odağı oluyor.

Ayvalık'ın gizli cennetlerinden biri olan Badavut mevkisi, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Badavut Plajı ise granit, altın renkli incecik kumları ile güneşlenmek, serin suları da deniz tutkunları için ideal bir ortam sunuyor.

Sonbahar döneminde kuş gözlemcilerinin akın ettiği Badavut bölgesi, rüzgarın dalgalarla şekillendirdiği ilginç kaya yapısının yanı sıra, kalabalıktan uzak denize girmek isteyenlerin de tercih ettiği yerlerden biri olarak biliniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 06:30
  1. Ayvalık
  2. Badavut
  3. Balıkesir
  4. Resmi Gazete

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı davası
    1. Malezya'daki Kim Jong-nam suikastı..
    2. Kadıköy’de önce çevreye ateş açtılar..
    3. Okulda patlama sesi polisi alarma..
    4. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den Türk..
    5. Fahrettin Altun Mütevelli Heyeti..
    6. Resmi açılış bugün! Erdoğan da katılacak
    7. Ramazan öncesi vatandaşa sevindirici..
    8. Mahkûmları taşıyan otobüsle, tank..
    9. Suç makinesi böyle yakalandı
    10. 'Çocuğa cinsel istismar'ı öven kadınla..
    11. Maduro askerlerle yürüyerek gövde..
    12. Sokak ortasında silahlı çatışma!
    13. Badavut "kesin korunacak hassas alan"..
    14. 'Kaddafi'nin altınları' diyerek vurgun..
    15. Venezuela’da sokağın tansiyonu..
    16. Zeytinburnu’nda bir iş yerinde..
    17. Trump'un damadı Kushner'den..
    18. Bakırköy’de alt geçide çarpan tır..
    19. Atama kararları Resmi Gazete'de..
    20. Çarptığı köpeği hayata döndürmek için..
    21. Adana’da ilkokulda korkutan yangın
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Meral Akşener'e çok sert sözler: İP..
    24. Mehmet Emin Genç'ten nafaka..
    25. Yangında mahsur kalan 2 aylık bebeği..
    26. Venezuela'dan ABD'ye flaş çağrı:..
    27. Ahırın avlusu çöktü, bir aile evde..
    28. AK Parti Van Milletvekili Gülaçar:..
    29. Eski eşini darp eden şahsa mahalleli..
    30. Arsenal İtalyanları devirdi! Turun..
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Bir skandal daha! Sandık belgeleri buhar oldu
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    Erdoğan: Seçim yenilenirse İstanbul'u alırız
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    İsmail Saymaz'ın 'U' dönüşü dalga konusu oldu!
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    Katar'dan radikal karar! Maddi desteğini çekiyor
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"
    "Dedemle Erdoğan birbirine çok benziyor"

    Günün Karikatürü

    03 Mayıs 2019
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Askere dayak skandalı! Sopa kırıldıkça yenisini verdiler
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...
    Sadece 30 günde bunları yaptılar! Ülkeyi yönetseler...