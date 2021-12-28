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Dünya Bad Bunny’nin konseri sonrası yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı
Dünya

Bad Bunny’nin konseri sonrası yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı

Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki rapçi Bad Bunny’nin konserinin ardından 2 bin kişi koronavirüse yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 11:59:00 -
Bad Bunny’nin konseri sonrası yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı

Porto Rikolu rapçi Bad Bunny’nin konserlerinin ardından 2 binden fazla kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yerel El Nuevo Dio gazetesinin aktardığına göre şarkıcının Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki Hiram Bithorn stadında 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen iki Bad Bunny konseriyle bağlantılı olarak koronavirüs vakalarında artış görüldü.

Porto Riko Epidemiyoloji Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre konserleri takip eden 2 hafta içinde en az 2 bin 500 vaka tespit edildi. Vakaların asıl adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan şarkıcının konserine gidenler ya da bu kişilerle temaslı olanlar arasından çıktığına dikkat çekildi.

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