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Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD gözaltı merkezlerinden gelen raporların ardından göçmenlerin gözaltında tutulduğu koşullar karşısında derinden şok olduğunu bildirdi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
Bachelet: “ABD gözaltı merkezlerindeki koşullar karşısında derinden şok oldum”

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ABD gözaltı merkezlerinden gelen raporların ardından göçmenlerin gözaltında tutulduğu koşullar karşısında derinden şok olduğunu bildirdi.


BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, şiddetli aşırı kalabalık ve mikrop yuvası haline gelen hücrelerin raporlarını takiben, göçmenlerin ve mültecilerin ABD gözaltı merkezlerinde tutulduğu koşullar karşısında derinden şok olduğunu bildirdi. Bachelet, "Bir çocuk doktoru olarak, aynı zamanda bir anne ve eski bir devlet başkanı olarak, çocukların yeterli sağlık hizmetine veya yiyeceğe erişemeden ve sağlık koşullarının kötü olduğu kalabalık tesislerde yerlerde uyumak zorunda kalmaları beni çok şaşırttı" dedi.


Geçen hafta yayınlanan İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) izleme raporu, ABD’de kalmak isteyen, çoğu Orta Amerika’da şiddet ve yoksulluktan kaçan binlerce göçmeni barındıran çok sayıda gözaltı tesisinin aşırı kalabalık olduğu konusunda uyardı.



“Makale bir aldatmaca”


Cumartesi günü ABD basınında, Teksas eyaletinin Clint kentindeki mikrop yuvası haline gelen hücrelere dolmuş yüzlerce çocuk dolu bir Sınır Devriyesi istasyonu hakkında bir makale yayınlandı. ABD Devlet Başkanı Donald Trump makalenin bir aldatmaca olduğunu belirterek medyayı gözaltı merkezlerini ziyarete götüreceğini söyledi.


Kısa süre önce gözaltı merkezlerini ziyaret eden ABD milletvekilleri, çocukların ve yetişkinlerin ilaçlara erişemediğini ve iki hafta boyunca duştan mahrum bırakıldığını, akan suyu olmayan hücrelerde büyük bir kalabalık olduğunu bildirmişti.


DHS raporu hakkında açıklama yapan Bachelet, çocukları iyi koşullar altında kısa süre bile tutmanın onların sağlık ve gelişimleri üzerinde ciddi bir etkisi olabileceğini söyledi. Bchelet, "Bu endişe verici durumun devam etmesine izin vererek her gün yapılan hasarı düşünün" dedi.


Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada, tesislerdeki göçmenlere karşı az bir sempati duyduğunu belirtmiş, Twitter’da, "Göçmenler çabucak inşa edilmiş ya da yeniden düzenlenmiş gözaltı merkezlerindeki koşullardan memnun değilse, onlara gelmemelerini söyleyin. İşte, tüm sorunlar çözüldü" ifadelerini kullanmıştı.



Bu hiçbir yerde yaşanmamalı


Bachelet, bu tesislerdeki insanların, korunma ve onur arayışı içinde olmak, şiddetten ve açlıktan uzak olmak için çocukları ile tehlikeli yolculuklara girdiklerini vurgulayarak şefkat çağrısında bulundu. Bachelet, "Nihayet güvenliğe ulaştıklarına inandıklarında kendilerini sevdiklerinden ayrı bulabilir ve tanımlanmamış koşullarda kilit altında bulabilirler. Bu hiçbir yerde yaşanmamalıdır" dedi.


Bachelet, devletlerin yabancı uyrukluların girişini çevreleyen koşulları belirleme hakkına sahip olduğunu ve Orta Amerika da dahil olmak üzere göç yönetimini çevreleyen karmaşık zorlukları kabul ettiğini belirterek, "Sınır yönetimi önlemleri, devletin insan hakları yükümlülüklerine uygun olmalı ve yalnızca düzensiz göçmenleri tespit etmeye, alıkoymaya ve süratle sınır dışı etmeye yönelik dar politikalara dayanmamalıdır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:43
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