Bacası tutuşan restoran itfaiyeyi harekete geçirdi Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın girişinde bulunan restorana ait bacada çıkan yangın, panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 katlı binanın girişinde bulunan restorana ait bacada çıkan yangın, panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren bir restoranın bacasında biriken kurum nedeniyle yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla bacadaki yangını büyümeden söndürürken, yangının bacanın içinde biriken kurumlardan meydana geldiği öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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