0553 313 94 23

Bacanağının aracını kundaklayan şahsa adli kontrol

Samsun’da bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:48
Bacanağının aracını kundaklayan şahsa adli kontrol

Samsun’da bacanağının park halindeki aracının üzerine benzin dökerek ateşe veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. (45) aralarında miras meselesi yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülen bacanağı S.Y.’nin (46) park halindeki 55 C 0068 plakalı aracını benzin dökerek ateşe verdi. Bu sırada evinin balkonundan olayı gören S.Y., bacanağını tanıyarak aracının yanında ne yaptığını sorup tepki gösterdi. S.Y. yanan aracına müdahale edip söndürürken, olay yerinden kaçan Ş.Ü. ise polisin takibi sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden Ş.Ü. Denizler Polis Merkezine teslim edilirken, aracın kaputunun üzerinde maddi hasar meydana geldi.


Polis olay yerinde içinde benzin kalıntısı bulunan 5 litrelik su bidonu ele geçirdi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ş.Ü. "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve araç kundaklamak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.Ü. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    1. Avrupa Rusya'ya yaptırımları uzattı
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Günaydın: "Çocuk ağlamakla fıtık..
    4. Beşiktaş’ta genç futbolcular sağlık..
    5. Gaziantep Büyükşehir Karate Takımı,..
    6. TCG Gökova Fırkateynine Almanya’da..
    7. Başkan Dutlulu basketbol yaz okulunu..
    8. Savaş: "Hatay’ın 10 milyar euro..
    9. Mardinli ve Suriyeli çocuklardan resim..
    10. Şahinbey’de spor ayakkabısı dağıtımı..
    11. İspanyol turistler Gelendost ve..
    12. Sivasspor teknik heyeti sağlık..
    13. Bayındırlık, İskan, Ulaştırma ve..
    14. Emniyet müdürünün oğlu kepçeyle oto..
    15. Deniz seviyesinde tiyatro başladı
    16. Düzce polisinden uyuşturucu operasyonu
    17. Yaban domuzunu kovboy gibi kement..
    18. Hemşireler simülasyonla eğitim alacak
    19. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü..
    20. Yanan evde mahsur kalan 2’si bebek 4..
    21. Bezelyenin sağlığa 12 ayrı faydası |..
    22. FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis..
    23. Sosyal medyada yürekleri ısıtan görüntü
    24. 30 yıldır düzele çalıyor
    25. Kendini doktor diye tanıtan ABD'li..
    26. ‘Baba’ çığlıkları atan yavruların..
    27. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye..
    28. Zindan Altın Sürsürüspor’da
    29. Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja ve..
    30. Nevşin sen bu haberi okumasan da..
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Ahlâksızlıkta sınır tanımıyorlar
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Binali Yıldırım sessizliğini bozdu!
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    Dış mihrakların yeni umudu Ali Babacan! Arkasına destek aldı
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına Kılıçdaroğlu’ndan hasetli cevap!
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi
    İmamoğlu, Yıldırım'ın açıklamasını böyle dinledi

    Günün Karikatürü

    27 Haziran 2019
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Emin Pazarcı'dan dikkat çeken yorum: Seçim sonrası iyice küstahlaştılar
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!
    Tehditlerini arttıran Çipras’a Başkan Erdoğan’dan tokat gibi cevap!