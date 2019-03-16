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Bacakları tutmayan köpek yeni yürüteciyle koşuyor

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde inşaat malzemeleri iş yeri olan Leyla Zübeyde Hazar, ötenazisi yapılması teklif edilen köpeği tekrar hayata bağladı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:53
Bacakları tutmayan köpek yeni yürüteciyle koşuyor

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde inşaat malzemeleri iş yeri olan Leyla Zübeyde Hazar, ötenazisi yapılması teklif edilen köpeği tekrar hayata bağladı. Umut ismi verilen köpek yürüteçle hayata tutundu.


Balıkesir’de sokakta bulduğu ve ayakları tutmayan köpeği Veterinerlik Fakültesine götürerek tedavi ettirmek isteyen Leyla Zübeyde Hazar, ötenaziyi kabul etmeyince, hayvanın sağlığına kavuşması kendisi harekete geçti. 1 buçuk yaşındaki köpeğe ötenazi uygulanmasına göz yumamadığını söyleyen Hazar, Umut ismini verdiği köpeği tekrar hayata bağladı. Her gün düzenli olarak köpeğe masaj yapan ve yürümesi için çaba harcayan hayvansever kadın, iş yerinin bahçesinde yaralı başka hayvanların da tedavisini yapıyor. Sokakta bulduğu birçok yaralı hayvanı tedavi ettirmeye çalıştığını söyleyen Hazar, "Umut’u yaklaşık 3 buçuk ay önce buldum. Alıp Veterinerlik Fakültesine götürdüm. Orada yapılan muayene sonunda gençlik hastalığı teşhisi kondu ve ötenazi teklif edildi. Ama Umut’un öyle güzel bakışları vardı ki, ben asla o kararı verip ötenazi yaptıramazdım" dedi.


Yaralı köpeği ardından özel bir kliniğe götürdüğünü söyleyen Hazar, "Ben bu yola gireceğim ve elimden geleni yapacağım. Umut’u tedaviye aldım, ama klinik bulaşıcı bir hastalığı olduğu için kabul etmedi. Kendi iş yerimizde imkanlarımızla, paletlerle ve çuvallarla ayrı bir bölüm oluşturarak kulübe yaptım. 3 buçuk aydan bu yana bakıyorum. Veteriner hekimimiz de tedavisini gelip burada yaptı" şeklinde konuştu.


Umut köpek için kullandığı ilaçları belli bir süre alabilen, fakat maddiyat konusunda sıkıntı çektiğini söyleyen Leyla Zübeyde Hazar, "Şu anda bitkisel, yani vücudunu destekleyici, bağışık güçlendirici bir ilacımız var. Onu kullanmamız gerekiyor. Ama bir aydan bu yana onu kullanamıyorum. Çünkü 10 gün gidiyor. 80 lira bir kutusu. Ama 2-2 buçuk ay devamlı onu kullandım. Kefir veriyorum, haftada 2 yumurta veriyorum. Ayak kaynatıyorum, onun suyunu ve kendisini veriyorum. Çünkü sinirleri güçlendirici, kemikleri güçlendirici. Tabii bu arada Umut’un arka ayakları tutmuyor. Şu anda hayati tehlikeyi geçirdik. Ama arka ayakları için fizik tedavi gerekebilecek. Bu konuda kliniğe destek olunabilirse çok sevinirim. En önemlisi Umut’un bundan sonraki hayatında güvenli, özenli ve sevgiyle bakılabileceği yuva istiyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:53
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