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Bacağından vurulan şahıs kendi otomobili ile hastaneye gitti

Denizli’de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
Bacağından vurulan şahıs kendi otomobili ile hastaneye gitti

Denizli’de yaşanan silahlı kavgada 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Yaralı, olayın ardından aracına binerek hastaneye gitti.


Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Akhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, alacak verecek meselesi yüzünden mahalledeki bir büfe önünde iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile devreye silahlar girdi. Olayda pompalı tüfekle ateş edilen Hakan Y., (35) bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralı şahıs, 09 RB 544 plakalı aracına binerek olay yerinden uzaklaşıp özel bir hastaneye gitti. Hakan Y., kendi imkanları ile geldiği hastanede tedavi altına alındı. Hastane polisinin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, camı ve kaportasında çok sayıda saçma izi bulunan otomobilde detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.D. ve İ.G. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
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