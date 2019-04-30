Bacağına saplı demirle hastaneye kaldırıldı Aydın'da duvardan atlarken bacağına demir saplanan 12 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı

AYDIN (AA) - Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bacağına demir saplanan çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki Yeni Cami'nin bahçesinde oynayan 12 yaşındaki B.B, duvardan atlamak isterken bacağına demir korkuluklar saplandı. Demiri kesen itfaiye ekipleri, çocuğu bulunduğu yerden kurtardı. Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince ayağındaki demirle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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