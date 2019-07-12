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Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

12 Temmuz 2019 Cuma 13:31
Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bacağı balkondaki demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 8 yaşındaki Efekan Çukur'un bacağı, demir korkulukların arasına sıkıştı.

Ailesinin yaptığı müdahaleye rağmen çocuğun bacağının korkuluklardan çıkarılamaması üzerine itfaiyeye haber verildi.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak demir korkulukları açtı ve çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 13:31
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