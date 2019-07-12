Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bacağı balkondaki demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 8 yaşındaki Efekan Çukur'un bacağı, demir korkulukların arasına sıkıştı. Ailesinin yaptığı müdahaleye rağmen çocuğun bacağının korkuluklardan çıkarılamaması üzerine itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak demir korkulukları açtı ve çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.