Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Bacağı demire sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı12 Temmuz 2019 Cuma 13:31
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bacağı balkondaki demir korkuluklara sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Topraklık Mahallesi Doğan Caddesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 8 yaşındaki Efekan Çukur'un bacağı, demir korkulukların arasına sıkıştı.
Ailesinin yaptığı müdahaleye rağmen çocuğun bacağının korkuluklardan çıkarılamaması üzerine itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel ekipman kullanarak demir korkulukları açtı ve çocuğun ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.
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