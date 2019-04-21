Baca yangını korkuttu İzmir’in Aliağa ilçesinde bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde bir işletmeye ait bacada çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi’nde bulunan bir işletmeye ait bacada öğle saatlerinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden işletme personelleri yangın tüpüyle ilk müdahaleyi yaptı. Apartmanda yaşayan vatandaşlar ise panik yasadı. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yayılan yangına müdahale etti. Müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.