Baca yangını korkuttu Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 4 katlı binada meydana gelen baca yangını mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Olay, Emirefendi Mahallesi Bağkur Sokak’ta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri binada meydana gelen baca yangınına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

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