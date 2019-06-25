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Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bacaya yuva yapan ve tadilattan sonra bacanın kapatılması ile yavrularından ayrı kalan güvercine hayvanseverler sahip çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 15:06
Baca kapatılınca anne güvercin yavrularına ulaşamadı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde bacaya yuva yapan ve tadilattan sonra bacanın kapatılması ile yavrularından ayrı kalan güvercine hayvanseverler sahip çıktı.


Çatalzeytin’de Merkez Mahallesi Ginolu Caddesi’ndeki Sadık Koca Apartmanında bacadan girip aydınlanma boşluğuna bir güvercin yuva yaptı. Onarım sırasında aydınlanma bacası kapatılınca güvercin yavrularına ulaşamadı. Alet almak için bacanın olduğu bölüme giren Hüseyin Korkmaz adlı vatandaş ise 2 yavru güvercin ve 3 güvercin yumurtası gördü. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü arayarak bilgi verdi. Durumdan haberdar olan Yaser Kapcı adlı hayvansever ise güvercin yavrularını ve yumurtalarını bakımlarını yapmak için sahiplenerek güvenli bir alana yuvayı taşıdı.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:06
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