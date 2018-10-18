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Babür şahı koymuştu... Hindular Müslüman şehrin ismini değiştirdi!

Hindistan'ın kuzeyindeki Allahabad kentinin adı, milliyetçi Hindu gruplarının yıllar süren baskıları sonunda Prayagraj olarak değiştirilmesine karar verildi.

18 Ekim 2018 Perşembe 01:13
Babür şahı koymuştu... Hindular Müslüman şehrin ismini değiştirdi!

Babür İmparatoru Ekber Şah, asıl adı Prayag olan kente 1583'te İlahabad adını vermişti. Daha sonra oğlu Cihan Şah, kentin adını Allahabad olarak değiştirdi.

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti olan Uttar Pradeş'teki yerel hükümet, isim değişikliğine ilişkin düzenlemeyi bugün onayladı.

Kentin yeni adı Sanskritçe'de "Adak yeri" anlamına geliyor. Hindu inancına göre, evrenin yaratıcısı, ilk adağını kentte Ganj, Yamuna ve Sarasvati nehirlerinin buluştuğu noktada sundu.

Eyaletin Başbakanı Hindu milliyetçisi vaiz Yogi Adityanath, muhalefet partilerinin tepkisine neden olan kararı, çoğunluğun isteği üzerine aldıklarını söyledi. Adityanath, "Bu karara itiraz edenler, tarihimizi ve geleneklerimizi hiç bilmiyorlar demektir" dedi.

Kaynak: Dünya Bülteni

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 01:13
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