Bab'da Türkiye'ye destek gösterisi

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yaklaşık 3 bin sivil, Türkiye'ye destek mesajları vermek ve Beşşar Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK'yı protesto etmek için bir araya geldi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan 23 Şubat 2016'da kurtarılan Bab ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin sivil düzenledikleri gösteride, Türkiye'nin bölge halkına yönelik yardımlarına teşekkür etti.

"Türkiye-Suriye kardeşliği" adı altında ilçe merkezinin Özgürlük Meydanı'nda bir araya gelen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu siviller, sloganlar atarak Fırat'ın doğusunu işgal eden terör örgütü YPG/PKK aleyhinde sloganlar atarak, bu bölgenin yanı sıra Münbiç ve Tel Rıfat'ın da örgütten temizlenmesi çağrısı yaptı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump'n Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma kararına da tepki gösteren halk, karar karşısında pasif tutum izleyen Esed rejimini "Golan'ı İsrail'e satmakla" suçladı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türkiye bayraklarının taşındığı gösteride, "Türklerin bölgemizdeki varlığından ancak Beşşar’ın çeteleri ve yeni akım Şebbihalar rahatsız olur", "Türkler bizim kardeşimizdir", "Sahte sakallılar ve makam sevdalıları aramıza giremeyecekler", "Oğullarımız bizi yalnız bıraktığında ÖSO ve Türk ordusunun kanları birleşti", "Fırat’ın doğusundaki operasyonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Gasp edilen evlerimize dönmek istiyoruz", "Münbiç'te karanlığın gecesi daim olmayacak, yakında zaferin ışığı doğacaktır", "Kahraman Türk ordusu ve ÖSO, Afrin’i temizlediğiniz gibi, bizim de köylerimizi PYD-PKK'dan temizleyin", "Golan’ı satanlar yok olsun, yaşasın Suriye", "Hafız Golan’ı sattı, Beşşar da teslim etti" yazılı Arapça ve Türkçe dövizler dikkati çekti.

- "Türk-Suriye kardeşliğine vurgu için buradayız"

Bab'daki gösterilere katılan Rabi Biski, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin dört bir yanından gelerek Bab'da buluştuk. Türkiye-Suriye kardeşliğine vurgu için buradayız. Türkiye ve ÖSO'dan PKK işgalindeki bölgelerin temizlemelerini isteyeceğiz. Evlerinden göç ettirilen sivillerin yeniden köylerine dönmeleri için örgütün işgaline son verdirilmesini isteyeceğiz." dedi.

Biski, "Golan 1963 yılında Hafız Esed tarafından İsrail'e satıldı. Golan Suriye toprağıdır. Önce onu satan rejimi düşüreceğiz. Sonra da Golan'ı yeniden talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

El-tay Aşiretinden Ebu İbrahim El-Tavil de şunları kaydetti:

"Aşiret ve kabileler olarak Türk kardeşlerimize ve milli ordumuza destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İnşallah yakın zamanda topraklarımız terör örgütü PKK'dan kurtulacaktır."

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını 25 Mart tarihinde imzalamıştı.













