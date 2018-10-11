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Bab'da araç plakalarına yeni düzenleme getirildi

Bab ilçesinde güvenlik ortamının güçlendirilmesi ve normalleşme çalışmaları kapsamında araç plakalarına yeni düzenleme getirildi.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:38
Bab'da araç plakalarına yeni düzenleme getirildi

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlen Bab ilçesindeki yerel meclis, bölgedeki güvenlik ortamının güçlendirilmesi ve normalleşme çalışmaları kapsamında araç plakalarında yeni düzenlemeye gitti.

DEAŞ teröründen 23 Şubat 2017'de temizlenen Bab ilçe merkezindeki yerel meclis yöneticileri, evlerine geri dönenlerin refahı için çalışmalar yürütüyor.

Yerel meclisin yanı sıra Türkiye'de emniyet birimleri tarafından eğitilen polisler, huzuru sağlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Halihazırda ilçedeki bazı araçların plaka ve ruhsatlarının bulunmamasının güvenlik zafiyetine sebep olması ve hırsızlık vakalarının artması üzerine Bab ilçe yerel meclisi, Gaziantep Valiliğinin de danışmanlık desteğiyle motorlu taşıtları kayıt altına alma çalışması başlattı.

Konuya ilişkin olarak Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in de aralarında bulunduğu danışman heyeti plaka basım merkezini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bab Meclisi olarak Gaziantep Valiliği desteğiyle trafik tescili birimini kurduk." dedi.

Osman, "Bab'da yaşayan halkın tüm motorlu araçlarının kayıt altına alınarak ruhsat ve plaka işlemlerinin yapılmasına başlandı. Bu düzenlemeyle Bab ilçesinin daha güvenilir bir ortama kavuşması ve hırsızlık vakalarının azaltılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:38
  1. Bab
  2. Gaziantep Valiliği
  3. motorlu araç
  4. plakalara yeni düzenleme
  5. Suriye

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