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Babasıyla camiye giden 3 yaşındaki çocuk da terörün hedefi oldu

Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında 3 yaşından 71 yaşına kadar farklı yaş gruplarından kurbanlar bulunuyor- Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu- Afgan göçmeni 71 yaşındaki Davud Nabi, Somalili 3 yaşındaki Mucad İbrahim, Somalili 4 yaşındaki Abdullahi Diriye, 14 yaşındaki Seyid Milne, Pakistanlı Naim Raşid ve 21 yaşındaki oğlu Taha Raşid hayatını kaybedenler arasında - Somalili göçmen ailenin 3 yaşındaki oğlu Mucad İbrahim babası ve ağabeyiyle geldiği camide hayatını kaybetti- Davud Nabi, çevresindekilerini korumak için ateş hattına atlayarak kendini siper etti- Pakistan göçmeni Naim Raşid teröristi engellemeye çalışırken oğluyla yaşamını yitirdi

16 Mart 2019 Cumartesi 14:30
Babasıyla camiye giden 3 yaşındaki çocuk da terörün hedefi oldu

ANKARA (AA) - Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısından, 3 yaşındaki çocuktan 71 yaşındaki dedeye kadar farklı yaş gruplarından kurbanlar bulunuyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden "yeni bir gelecek kurmak" umuduyla Yeni Zelanda'ya gelen Müslümanlar, terörün hedefi oldu.

Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırısında hayatını kabedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor.

Yerel basında yer alan haberlerde, 1970'lerin sonunda Afganistan'dan göçen 71 yaşındaki Davud Nabi'nin terör saldırısında yaşamını yitiren 49 kişi arasında olduğu bildirildi.

Davud Nabi'nin oğlu Yama El Nabi, Christchurch'teki adliye binası önünde yaptığı açıklamada, babasının Nur Camisi'nde başkalarını korumaya çalışırken kurşunların hedefi olduğunu belirtti.

Yama, olayı duymasının ardından camiye koştuğunu, içeriden çıkan bir kişinin "Baban hayatımı kurtardı." dediğini aktardı.

Davud Nabi'nin diğer oğlu Ömer de teröristin Facebook'ta paylaştığı videodaki görüntülerden babalarının hayatını kaybettiğini doğruladıklarını belirtti.

- "Mucad hayat dolu bir çocuktu"

Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler arasında 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim de bulunuyor.

Ağabeyi Abdi İbrahim, Mucad'ın saldırı sırasında kendisi ve babasıyla olduğunu ancak saldırı sonrası yaşanan arbedede kaybolduğunu ve o zamandan bu yana kendisinden haber alınamadığını ifade etti. Olayın ardından yaralıların bulunduğu Christchurch Hastanesine giden aile burada da Mucad'ın ismine rastlayamadı.

Abdi, "Bizim için gerçekten çok zor. Herkes arayıp ne olduğunu soruyor. Şu an bunla yüzleşmek bizim için çok zor. Mucad oyun oynamayı seven, hayat dolu bir çocuktu. Daima neşeli, güler yüzlüydü." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Mucad'ın saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

- Somali'den göç etmişlerdi

Öte yandan ABD'nin Minneapolis eyaletindeki cami imamı Abdülrahman Haşi, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşayan kayınbiraderi Adnan İbrahim Diriye'nin saldırıdan kurşun yaralarıyla kurtulduğunu, camide babalarının yanında bulunan yeğenlerinden 4'ünün kaçarak kurtulduğunu, ancak 4 yaşındaki en küçük yeğeni Abdullah'in hayatını kaybettiğini aktardı.

Haşi, ailenin 1990'lı yılların ortasında Somali'den Yeni Zelanda'ya göç ettiğini aktardı.

John Milne ise saldırı sırasında annesi ve arkadaşlarıyla camide olan 14 yaşındaki oğlu Seyid'in hayatını kaybettiğini bildirdi. Seyid'in saldırının ardından cami içinde ağır yaralı halde görüldüğü belirtildi.

- Teröristi engellemeye çalışırken kurşunların hedefi oldu

Saldırı sırasında Nur Camisi'nde bulunan Pakistan göçmeni Naim Raşid ve 21 yaşındaki oğlu Talha'nın da hayatını kaybettiği bildirildi.

Raşid'in kayınbiraderi Dr. Hurşit Alam, yerel basına yaptığı açıklamada, Christchurch'te öğretmenlik yapan Raşid'in teröristi engellemeye çalışırken hayatını kaybettiğini ifade etti. Raşid'in 21 yaşındaki oğlu Talha da saldırıda yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:30
  1. terör saldırısı
  2. Yeni Zelanda

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