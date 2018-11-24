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Babasıyla aynı kaderi paylaştı

Yozgat'ta dereye devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi- Sürücünün babasının 8 yıl önce aynı mevkide geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi

24 Kasım 2018 Cumartesi 22:55
Babasıyla aynı kaderi paylaştı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Hud Koçak (33) idaresindeki 66 KD 910 plakalı traktör, Hacılı köyü Büyük Yar mevkisinde dereye devrildi.

Koçak, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücünün cenazesi, itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarılarak Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Koçak’ın babası Mustafa Koçak'ın 8 yıl önce aynı traktörle aynı mevkide geçirdiği kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 22:55
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