Babasının üşüyen elleri için sokaklarda ısıtma sistemi istedi

İstanbul Bağcılar’da Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen “Öğrenci Buluşmaları” programında bir kız öğrenci, soğuktan elleri moraran babasından yola çıkarak üşüyen insanlar için sokakta belli yerlere ısıtma sistemi kurulmasını istedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiği “Öğrenci Buluşmaları” devam ediyor. Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, bu hafta Ahi Evren Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulların konferans salonunda gerçekleşen programda öğrencilere seslenen Çağırıcı, "Kendinizi geliştirmek için önünüzde hiçbir mazeret yok. Çünkü göreviniz öğrencilik. Sizler gelecek Türkiye’mizde güzellikleri oluşturacak olan insanlarsınız. Sizin başarılarınız bizim başarılarımız olacak. Böyle inançlı bir gençliğin devletine, milletine ve dinine yararlı bir insan olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından mikrofonu alan öğrenciler gerek okulla gerekse kendileriyle ilgili sorun, öneri ve düşüncelerini başkana iletti. Öğrencilerden kimi kütüphane sayısının artırılmasını kimi de ulaşım ve parklardan bahsetti.

"Nereden aklıma geldi anlatayım"

En ilginç fikir ise Ahi Evren Kız Anadolu Lisesinde okuyan bir kız öğrenciden geldi. Okula gidip gelirken yol boyunca üşüdüğünü söyleyen öğrenci, "Benim bir projem var size iletmek istiyorum. Nereden aklıma geldi anlatayım. Babam bir gün eve geldiğinde soğuktan ellerinin mosmor olduğunu gördüm ve aklıma bu geldi. Ben de dışarıda çok üşüyorum. Soğuk günlerde insanların ellerini ısıtabileceği bir yer yapılmasını istiyorum. Sokak başlarında veya duraklarda böyle bir ısıtma sistemi kurulabilir" dedi.

Düşüncelerini dile getiren öğrencilere teşekkür eden Başkan Çağırıcı, bütün söylenenleri not aldığını ve ilgileneceğini belirtti.