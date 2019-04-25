Babasının tabancası ile oynarken kardeşini vurdu
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam evlerinde babasına ait silahla oynayan bir çocuk silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne neden oldu.25 Nisan 2019 Perşembe 17:34
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam evlerinde babasına ait silahla oynayan bir çocuk silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne neden oldu.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde K.D. (14) isimli çocuk, babası V.D.’ye ait (42) tabancayı yatak odasında bulunan kıyafet dolabından alarak oynamaya başladı. Bu esnada tabancanın ateş alması sonucu yanında bulunan ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kardeşi Yusuf Emir Demir’i vurdu. Sağ omuzundan yaralanan küçük çocuk eve çağrılan ambulans ile sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Minik Yusuf Emir’in kesin ölüm nedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.
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