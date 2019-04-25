Babasının tabancası ile oynarken kardeşini vurdu Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam evlerinde babasına ait silahla oynayan bir çocuk silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne neden oldu.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde dün akşam evlerinde babasına ait silahla oynayan bir çocuk silahın ateş alması sonucu kardeşinin ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saat 20.30 Ortahisar ilçesi Yalıncak mahallesinde K.D. (14) isimli çocuk, babası V.D.’ye ait (42) tabancayı yatak odasında bulunan kıyafet dolabından alarak oynamaya başladı. Bu esnada tabancanın ateş alması sonucu yanında bulunan ilköğretim okulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki kardeşi Yusuf Emir Demir’i vurdu. Sağ omuzundan yaralanan küçük çocuk eve çağrılan ambulans ile sevk edildiği Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Minik Yusuf Emir’in kesin ölüm nedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası netleşecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.