0553 313 94 23

Babasının şiddeti sonucu öldüğü iddia edilen çocuk defnedildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde babasının uyguladığı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi

06 Ocak 2019 Pazar 11:49
Babasının şiddeti sonucu öldüğü iddia edilen çocuk defnedildi

HATAY(AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde babası tarafından uygulanan şiddet nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen 6 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından İskenderun'a getirilen M.Y'nin cenazesi, Çankaya Mahallesi'nde bulunan Sarıcalı Cami'ne götürüldü.

Burada anne Gülistan Ö. gözyaşlarına hakim olamazken, oğlunun tabutuna sarıldı.

Aile yakınlarının katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk Çankaya Mezarlığı'na defnedildi.

- Olay

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert cisimle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki M.Y'yi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Çocuk, hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Y. oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren M.Y'nin cenazesi, otopsi için Adana'ya gönderilmiş, baba Mehmet Y'nin diğer çocuğu Y.T.Y. savcılık talimatıyla Hatay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 11:49
  1. Hatay
  2. İskenderun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı
    1. Sivasspor'da 3 futbolcu kamp kadrosuna..
    2. MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a..
    3. Bakan Selçuk duyurdu! 'İlk kez başlıyor'
    4. Süresiz nafaka gündemde
    5. Konya'da bıçaklı kavga! Ölü ve..
    6. Köyde mahsur kalan yaralı kadın..
    7. Tüketici Mahkemesi'nden emsal karar!..
    8. Hakkari'de karbonmonoksit zehirlenmesi
    9. Tarihi Oltu Rus Kilisesi restore..
    10. Diyarbakır merkezli suç örgütüne..
    11. Babasının şiddeti sonucu öldüğü iddia..
    12. Taliban, barış için ön şartını açıkladı!
    13. Otomotiv sektöründen Cumhuriyet..
    14. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,..
    15. Yurt dışındaki Türklerden 2 milyonluk..
    16. Çetmili Kara Ali Çavuş ve oğlunun..
    17. İnternetten alışveriş yaparken sakın..
    18. "Barış görüşmelerinin ön şartı ABD'nin..
    19. Çocuklar iffetsiz anneye emanet
    20. Basketbol: Erkekler Türkiye Kupası
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Maaşlara 3 ayrı zam yolda

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor