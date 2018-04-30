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Babasının fotoğrafını gösterince herkes yıkıldı

Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 42 yaşında hayatını kaybeden şehit itfaiyeci Onbaşı Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören yapıldı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:50
Babasının fotoğrafını gösterince herkes yıkıldı

Yurt içi ve dışında birçok yangın ve afette onlarca insanın hayatını kurtaran Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Şirinevler'deki evinden görev yaptığı itfaiye aracıyla alınarak Fatih'teki İtfaiye Daire Başkanlığı önüne getirildi.

UZUN SÜRE SİREN ÇALINDI

Şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken meslektaşları uzun süre siren çaldı. Törene katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Çebi'nin ailesine taziyelerini sundu.

Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende, şehit Çebi'nin öz geçmişi okundu. İtfaiyeci Çebi için son kez yangın duası edildi, helallik alındı. 

BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERİNCE...

Şehit itfaiyeci Çebi'nin Babası Mehmet, annesi Tuncay, eşi Ayla ve akrabaları törende göz yaşlarına hakim olamadı.

 Şehit Çebi'nin 1,5 yaşındaki oğlu Metehan'ın tören boyunca parmaklarıyla babasının itfaiye binasına asılı fotoğrafını göstermesi katılımcıları gözyaşlarına boğdu.

İstanbul İtfaiyesi önünde düzenlenen törenin ardından şehit itfaiyeci Taner Çebi'nin naaşı, birlikte görev yaptığı arkadaşlarının tekbirleri eşliğinde itfaiye aracıyla cenaze namazı için Fatih Camisi'ne getirildi. Araçtaki bir itfaiyecinin kucağına da Çebi'nin oğlu Metehan oturdu.

Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çebi'nin cenazesi, Edirnekapı İtfaiye Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:50
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