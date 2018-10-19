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Babasının cesediyle 10 yıl yaşadı

Fransa'da, bir kişinin babasına ait olan cesedi 10 yıldan fazla sakladığı öğrenildi.

19 Ekim 2018 Cuma 21:19
Babasının cesediyle 10 yıl yaşadı

Fransa'nın kuzeyindeki Saint-Quentin kentinde bir kişinin, babasının cesedini evinde sakladığı ve 10 yıldan fazla süre aynı evde yaşadığı belirlendi.

Yerel Courrier Picard gazetesinde yer alan habere göre, olay 79 yaşındaki Andre Arnaud'un ölümüyle ortaya çıktı.

Haberde, Andre Arnaud'un 17 Eylül'de hayatını kaybetmesi üzerine durumun belediyeye bildirildiği, üç gün önce öldüğü kaydedilen Arnaud'un cenaze işlemlerinin yapılarak defnedildiği belirtildi.

Yalnız yaşayan Arnaud'un evine önceki gün temizlik işlemleri için gelen bir akrabasının, etraftan gelen kötü kokular üzerine evde detaylı arama yaptığı ve bu sırada bir kumaşa sarılmış başka bir ceset bulduğu kaydedildi.

Yapılan incelemeler sonunda cesedin Arnaud'un babası Felix Arnaud'a ait olduğu ve en az 10 yıl önce hayatını kaybettiği belirlendi.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:19
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