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Babasının canı pahasına yangından çıkardığı küçük kız hayata tutunamadı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında eşini ve büyük kızını kurtaran babanın canı pahasına dışarı çıkardığı küçük kızı hayatını kaybetti.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
Babasının canı pahasına yangından çıkardığı küçük kız hayata tutunamadı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında eşini ve büyük kızını kurtaran babanın canı pahasına dışarı çıkardığı küçük kızı hayatını kaybetti.


Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Uğur Sokak’ta 4 katlı bir binanın en üst katında dün gece doğalgaz kaçağı olduğu sırada evde bulunan küçük Zeynep’in (6) mutfağın ışığını yakmasıyla patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangın, bir anda büyüyerek bütün evi sardı. Alevlerin arasında kalan eşi Şenay Aydın’ı ve büyük kızı Ebrar’ı (9) kurtaran baba Recep Aydın, korkudan saklanan küçük Zeynep’i yoğun dumandan dolayı bulamadı. İddiaya göre küçük kızı Zeynep’i kurtarmak için tekrar alevlerin arasına giren baba, yoğun dumana daha fazla karşı koyamayarak kucağına aldığı kızıyla birlikte evin içerisinde bayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri içeride bayılan baba ve kızını kurtarırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan baba Recep Aydın’ın hastanede tedavisi sürerken, küçük Zeynep’ten acı haber geldi. Yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki Zeynep için Sincan Çimşit Mezarlığı Camii’nde öğle namızını müteakip cenaze namazı kılındı.


Baba Recep Aydın’ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığında çalıştığı öğrenildi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da cenaze namazına katılarak aileyi acılı günlerinde yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından küçük Zeynep Çimşit Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:28
  1. doğa

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