Babasının bıçak darbesiyle ölen liseli genç toprağa verildi

İzmir’in Konak ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanarak öldürülen lise öğrencisi gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede talihsiz gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı.

İzmir’de lise öğrencisi Soykan Ö. (19), babası Sertaç Ö. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili gözaltına alınan baba ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını söylemişti. Gencin ölümü ailesi ve çevresini üzüntüye boğdu. Lise öğrencisi Soykan Ö. için Üçyol Murat Reis Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene talihsiz gencin annesi Sibel Dalgıç, akrabaları, öğretmenleri ve okuldan arkadaşları katıldı. Talihsiz gencin annesi Sibel Dalgıç’ın feryatları ise cenazede yürekleri dağladı. İkinci namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Soykan Ö.’nün cenazesi, Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

Oğlunu bıçaklayarak hayatını kaybetmesine sebep olan Sertaç Ö. ile Dalgıç’ın ayrı olduğu, Soykan Ö.’nün de çiftin tek çocukları olduğu öğrenildi.