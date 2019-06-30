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Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış

Bayrampaşa’da babasını öldürmek isteyen 17 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle plan yaptı.

30 Haziran 2019 Pazar 15:06
Babasını öldürtmek için sevgilisi ile plan yapmış

Bayrampaşa’da babasını öldürmek isteyen 17 yaşındaki genç kız, sevgilisiyle plan yaptı. Plan kapsamında hırsızlık gibi göstererek eve giren sevgili babayı yaralarken, olayı planlayan genç kız ve sevgilisi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine geçtiğimiz Cuma günü saat 04.15 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı geldi. İhbarı değerlendiren ekipler, olay yerine gittiklerinde ev sahibi Recai Ü.’yü (56) yaralı halde yerde yatarken buldu. Evde bulunan Cihan B. isimli şahıs gözaltına alındı. Recai Ü.’nün çocukları N.Z.Ü’nün ve E.C.Ü’nün beyanıyla evde yapılan aramada 2 tabanca ve bin 920 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin çalışması devam ederken, çarşı ve mahalle bekçileri aynı gece 04.30 sıralarında devriye görevi sırasında Recai Ü’yü evinde yaralayan Abdülkadir Y.’yi kısa süreli kovalamaca ile yakaladı. Abdülkadir Y’nin yapılan üst aramasında 1 adet siyah peçe, 2 adet beyaz naylon eldiven, 1 adet kulaklık, 1 adet yüzük, 1 adet neşter, 1 adet küpe ele geçirildi.



Babasından kurtulmak için sevgilisi ile plan yapmış


Yapılan detaylı tahkikat sonucunda Recai Ü.’nün kızı N.Z.Ü’yle arasının iyi olmadığı ve genç kızın babasından kurtulmak istediği, bu nedenle erkek arkadaşı Abdülkadir Y. ile babasını öldürme konusunda plan yaptığı tespit edildi. Planın eve hırsızlık amacıyla girecek olan Abdülkadir Y.’nin evdeki uyuşturucuyu ve silahları aldıktan sonra yaşanacak arbedede baba Recai Ü.’yü öldürmek üzere kurgulandığı ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, 28 Haziran’da adli makamlara sevk edildi. Cihan B. ve Abdülkadir Y. “kasten öldürmeye teşebbüs“ suçundan tutuklanırken, N.Z.Ü. ise “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:06
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