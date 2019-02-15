Babasını öldüren ve annesiyle birlikte yakan genç kız ve annesi tutuklandı Afyonkarahisar’da annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yakan 17 yaşındaki kız ve annesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar’da annesine şiddet uygulayan babasını silahla öldüren ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yakan 17 yaşındaki kız ve annesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde birlikte yaşadığı dini nikahlı eşi Abdullah Gazi Akbıyık’ın kaybolduğu ihbarında bulunan Kıymet A., özel bir televizyon programına katılmış ve cinayeti üstlenmişti. Daha sonra 17 yaşındaki kızı Gizem A. babasını kendisinin öldürdüğünü ve annesiyle birlikte ekmek tandırında yaktıklarını itiraf etmişti. Program sonrası İstanbul’da gözaltına alınan Gizem A. ve annesi Kıymet A., Afyonkarahisar’ın Çay ilçe adliyesine getirildi. Burada ifadesi alınan anne ve kızı tutuklandı.

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