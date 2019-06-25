Babasını uykusunda öldüren 13 yaşındaki çocuk tahliye edildi

Antalya’da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, tahliye edildi.



Olay, geçen sene 5 Ekim’de Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3840 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 2 çocukları bulunan Aysun-Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8'inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.U, iddiaya göre annesi Aysun U. ile sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.'yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Murat U.'nun öldüğünü belirledi. Polis, H.U.'yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğünde ifadesine başvurulduktan sonra adliyeye sevk edilen H.U., tutuklandı.

H.U., hakim karşısına çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.U. ve avukatı katıldı.

H.U.’nun avukatı Erman Yüksel Keskin, müvekkilinin 13 yaşında olduğunu kaydetti. H.U.’nun henüz gelişimini tamamlamadığını ifade eden Keskin, yargıların tam olarak oturmadığını söyledi.

Keskin, “Yaptığı işin bilincinde olma şansı yoktur. Annesine yapılan fiili müdahaleler ve aldatmanın onun üzerindeki etkilerini, 13 yaşındaki bir çocuğun düşünce sistemi ile incelemek ve değerlendirmek zorundayız” diye konuştu. Son sözü sorulan H.U., H.U., “Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” dedi.

Mahkeme, tahrik indiriminde bulunmadığı H.U.’ya ‘üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, TCK 31-2 maddesini uygulayarak cezayı 14 yıla düşürdü. Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. 8 aydır ceza evinde tutuklu bulunan H.U. verilen kararla tahliye edildi.