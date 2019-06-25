0553 313 94 23

Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk tahliye edildi

Antalya’da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, tahliye edildi.

25 Haziran 2019 Salı 12:04
Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk tahliye edildi

Antalya’da annesiyle tartıştığı iddiasıyla babasını uyuduğu sırada tabancayla başından vurarak öldüren 13 yaşındaki çocuk, tahliye edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, geçen sene 5 Ekim’de Kepez ilçesine bağlı Kültür Mahallesi 3840 Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, 2 çocukları bulunan Aysun-Murat U. çifti, önceki gece tartıştı. 8’inci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki H.U, iddiaya göre annesi Aysun U. ile sık sık tartışması nedeniyle dün sabah saatlerinde salonda kanepede uyuyan babası Murat U.’yu, evde bulunan ruhsatsız tabancayla başından vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Murat U.’nun öldüğünü belirledi. Polis, H.U.’yu kısa süre sonra olay yerinin yakınındaki bir sokakta yakaladı.


Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi Müdürlüğünde ifadesine başvurulduktan sonra adliyeye sevk edilen H.U., tutuklandı.


H.U., hakim karşısına çıktı. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.U. ve avukatı katıldı.


H.U.’nun avukatı Erman Yüksel Keskin, müvekkilinin 13 yaşında olduğunu kaydetti. H.U.’nun henüz gelişimini tamamlamadığını ifade eden Keskin, yargıların tam olarak oturmadığını söyledi.


Keskin, “Yaptığı işin bilincinde olma şansı yoktur. Annesine yapılan fiili müdahaleler ve aldatmanın onun üzerindeki etkilerini, 13 yaşındaki bir çocuğun düşünce sistemi ile incelemek ve değerlendirmek zorundayız” diye konuştu. Son sözü sorulan H.U., “Olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” dedi.


Mahkeme, tahrik indiriminde bulunmadığı H.U.’ya ‘üst soydan yakın akrabayı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın yaşını dikkate alan mahkeme heyeti, TCK 31-2 maddesini uygulayarak cezayı 14 yıla düşürdü.Sanığa iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme,5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. 8 aydır ceza evinde tutuklu bulunan H.U. verilen kararla tahliye edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 12:04
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine akın ediyor
    1. Şanlıurfalılar Gap Vadisi tesislerine..
    2. 4 yılda yüzde 23 arttı! İnsanları..
    3. Pakistan ve Hindistanlı uzmanlardan..
    4. Cem Kavur kimdir? Cem Kavur AK..
    5. Yürümeyen köpek sağlığına kavuştu
    6. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    7. Eskişehirspor’da kombine fiyatları..
    8. Komşuları, makinenin başında..
    9. Başkan Altay, Yeni YHT Garı Alt Geçidi..
    10. Gezi çapulcusu TMMOB, dâvâyı dört..
    11. Çorapçı cinayetinin yargılanmasına..
    12. ABD konvoyu Nusaybin’den görüntülendi
    13. Diyarbakır’da 2 terörist etkisiz hale..
    14. Meksika, ABD sınırına asker yığdı!
    15. Dış ticaret firmaları donanımlı bir..
    16. AK Parti'den çevre ve şehircilik..
    17. Meke Gölü ve Acı Göl’ün jeopark alanı..
    18. Boşaltılan mahallede tek başına yaşam
    19. Yatağa bağımlı gençten Cumhurbaşkanı..
    20. "İnovasyon ve AR-GE sadece çip üretmek..
    21. Konya Teknik Üniversitesi taban..
    22. Kavga ettiği kayınvalidesini bıçakladı
    23. Girişimcilik kitlesel fonlamayla..
    24. İran’ın BM Daimi Temsilcisi Ravanchi:..
    25. Kalyon ailesinin acı günü
    26. Çocuklar, yaz tatilinde de Kartallı..
    27. Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu
    28. Anayasa Mahkemesinden hak ihlali kararı
    29. Babasını öldüren 13 yaşındaki çocuk..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Millet 24..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı