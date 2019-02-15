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Babasını öldürdüğünü itiraf eden kıza MHP Milletvekili Taytak’tan destek

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kentte yaşanan cinayet olayına ilişkin Müge Anlı’nın programına telefonla katılarak Gizem A.

15 Şubat 2019 Cuma 16:57
Babasını öldürdüğünü itiraf eden kıza MHP Milletvekili Taytak’tan destek

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kentte yaşanan cinayet olayına ilişkin Müge Anlı’nın programına telefonla katılarak Gizem A.’ya destek olacağını belirtti.


Yaklaşık bir aydır kendisinden haber alınamayan Abdullah Gazi A. ile ilgili bir televizyon programında Türkiye’yi şoke eden bir itiraf geldi. Gazi’nin büyük kızı Gizem A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Bu itirafların ardından Abdullah Gazi A.’yı öldürüp bahçedeki tandırda yaktığını itiraf eden Kıymet A. ile kızı Gizem A. (17) adliyeye sevk edildi.


Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi ve Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak Afyonkarahisar’da yaşanan bu olay sonrası canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Taytak canlı yayında yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar’da yaşanan bu çok üzücü olayı ve dramı gündeme taşıdınız. Talihsiz bir şekilde annesini korumak için, babasını öldürmek zorunda kalan kızımızın dramını, elbette böyle bir olayı tasvip etmiyoruz. Ancak üniversiteye gitme hayalleri kuran kızımızın, hapishaneye girmek zorunda kalması bizi çok üzüyor. Bu üzücü bir durum üzücü bir husus. Bunun için kızımıza sahip çıkacağım. Uzun yıllar babası tarafından annesi ve kendisi eziyet gören kızımızın ’Annem için her şeye değer’ ifadesi her şeye cevaptır. Kızımın sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Elbette Afyonkarahisar’daki avukat arkadaşlarım ve aile ile görüşeceğim ne gerekiyorsa kızımız ile ilgili hem kamu noktasında hem de ihtiyaçları noktasında gereken her şeyi yerine getirmeye çalışacağım. Size ve oradaki bulunan tüm izleyicilerimize saygılar ve sevgiler sunuyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:57
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