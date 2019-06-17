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Babasını bıçaklayan genç sürekli şiddet görüyormuş

Antalya’da Babalar Günü’nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
Babasını bıçaklayan genç sürekli şiddet görüyormuş

Antalya’da Babalar Günü’nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin babasından sürekli şiddet görmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, dün Babalar Günü’nde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak’ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp, babasının boğazına sapladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Ender U.’yu hastaneye kaldırdı. Baba Ender U.’nun boğazı ve sağ gözü olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesi aldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası gözaltına alınan Ş.U., ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ş.U.’nun ilk ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:40
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