Babasını bıçakla yaraladı

ADANA (AA) - Adana’da bir çocuk babasını bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak’ta O.Ö (17) henüz belirlenemeyen sebeple babası İbrahim Ö. (39) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.Ö, babasını bacağından iki defa bıçakladı. Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan O.Ö. evin yakınlarında polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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