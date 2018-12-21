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Babasını arayıp 'eşim beni dövüyor' dedi sonrası korkunç!

İstanbul’da, bir kadın babasını arayarak eşinin kendisini dövdüğünü söyledi. Bu söz üzerine kızını almaya giden baba damadı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

21 Aralık 2018 Cuma 06:17
Babasını arayıp 'eşim beni dövüyor' dedi sonrası korkunç!

Olay, Piyalepaşa Mahallesi Candan Sokak’ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Temel, babasını telefonla arayarak, eşi Ayhan Temel’in kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı.

Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan Temel, evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak beklemeye başladı. Bir süre sonra sokak ortasında karşılaşan damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sebahattin Y. ile damadı arasında kavga çıktı. Yaşanan boğuşma sırasında kayınpeder, damadı Ayhan Temel’i boğazından bıçakladı.

Kanlar içinde yere yığılan Temel’in ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Ayhan Temel’in boğazına tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülmek istenen Temel, yolda hayatını kaybetti.

Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep Temel de, kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Zeynep Temel, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis, Sebahattin Y.’yi gözaltına aldı. Cinayette kullanılan bıçağa el koyan polis, cinayetin işlendiği yerde yapılan incelemede bir bıçak daha buldu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 06:36
  1. piyalepaş
  2. beyoğlu
  3. cinayet

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