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Babasından sonra oğlunun da nikahını kıydı

Batman’da nikah memurluğu yapan Nuri Turgut, yıllar önce nikahını kıydığı kişinin ardından bugün de oğlunun nikahını kıydı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
Babasından sonra oğlunun da nikahını kıydı

Batman’da nikah memurluğu yapan Nuri Turgut, yıllar önce nikahını kıydığı kişinin ardından bugün de oğlunun nikahını kıydı. Çiftlerin mutluluklarına şahit olan Turgut, ilk günkü heyecanla işini yapmaya devam ediyor.


Batman’da yaklaşık 35 senedir nikah memurluğu yapan Nuri Turgut, 32 yıl önce Şemsettin Kapar’ın nikahını kıydı. Aradan geçen zaman içerisinde iddiasına göre 120 bin çiftin nikahını kıyan Turgut, bugün de 32 yıl önce evlendirdiği Şemsettin Kapar’ın oğlu olan Veysel Kapar’ın nikahını kıydı. Mesleğini çok seven ve Türkiye’de en uzun nikah memurluğu yapan kişinin kendisinin olduğunu belirten Turgut, işini ilk günkü heyecanla yapmaya devam ediyor.


Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Turgut, şimdiye kadar 120 bin civarında nikah kıydığını söyledi. Turgut, “120 bin çiftin mutluluğuna şahit oldum. Severek bu işi yapıyorum. Bu damadımızın babasının da nikahını kıymıştım, örneği burada. Babasının nikahını kıymıştım şimdi de oğlunun nikahını kıydım, ne mutlu bana. Türkiye’de en uzun nikah memurluğu yapan benimdir herhalde. 35 sene kadar bu işi yapıyorum” dedi.



“32 yıl önce benim, bugün de oğlumun nikahını kıydı”


Bugüne kadar nikah memuru olarak sadece Nuri Turgut’u tanıdıklarını belirten damadın babası Şemsettin Kapar ise, “Değerli dostum Nuri Turgut’a çok teşekkür ediyorum. Allah uzun ömürler versin. 32 sene önce benim nikahımı kıymıştı bugün de kısmet oğlumaydı. Allah ondan razı olsun. Darısı tüm bekarların başına olsun. Bugüne kadar biz onu bildik, başkasını bilmedik. Teşekkür ediyorum kendisine” diye konuştu.


Heyecandan yerinde duramayan çiçeği burnunda damat Veysel Kapar ise bu durumdan dolayı mutlu olduğunu belirterek, “32 yıl önce Nuri Turgut babamın nikahını kıymış. Bugün bana da nasip oldu. Rabbim herkese hayırlı bir eş nasip etsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:14
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