Babasından dayak yiyen çocuktan kötü haber! Beyin kanaması geçirmiş

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistanlı Nidhal Mohammed Tımraz, 2 yaşındaki çocuğunu yol ortasında dövünce çevredekiler tarafından linç edilmek istenmişti. Yoldan geçen sivil bir polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden alınan Nidhal Mohammed Tımraz polis merkezindeki sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.

Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki çocuğun hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. Küçük çocuğun hayati tehlikeyi atlattığı öğrenilirken kalçasında da derin kesikler bulunduğu belirtildi. Küçük çocuğun daha önce de bir çok kez şiddete maruz kalmış olabileceği kaydedildi.