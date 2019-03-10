Babasına kızan genç trafikte terör estirdi! Polis ateş ederek durdurdu Batman’da babasına kızan genç evden arabayı çalıp kaçtı. Trafikte terör estiren genç 8 araca zarar verdi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş ederek durdurdu.

Olay, Batman'ın Gap Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, babasının 72 EC 210 plakalı ticari aracını izinsiz alan Osman I. ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Polis durmayan sürücünün aracını lastiklerine ateş ederek durdurdu. Kovalamaca sırasında ise Osman I.'nın çarptığı 8 araç zarar gördü. Gözaltına alındı Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken aracı babasından izinsiz alan genç polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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