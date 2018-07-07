Babası konserveden protez bacak yapmıştı, Türkiye sahip çıktı!

Suriye'de doğuştan bacakları olmayan ve babasının konserve kutularından yaptığı protezle yürümeye çalışan Maya'ya, Türkiye yardım elini uzattı.

8 yaşındaki Maya Meri'nin ailesi, iç savaş sırasında bombalanan Halep'ten İdlib'deki bir sığınma kampına kaçmıştı. Doğuştan bacakları olmayan ve babasının konserve kutularından yaptığı protezle yürümeye çalışan Maya'ya Türk Kızılayı sahip çıktı.

PROTEZLERİNE HEMEN UYUM SAĞLADI

Babası Muhammed el Meri ile birlikte İstanbul'a getirdi. Maya, protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu'nun yaptığı bacakları dün ilk kez denedi. Protezlerine hemen uyum sağlayan Maya'nın babası "Türkiye'ye minettarız" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Dün İstanbul'da yeni protezleri ile ilk adımlarını atan Maya, "Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.