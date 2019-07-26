Babası ile balığa çıkan genç denizde kayboldu

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde babası ile balık tutmak için denize açılan genç, tekneden düşerek kayboldu. Alınan bilgiye göre, Miliç Mahallesinde Ali Korkmaz (21), babası Fatih Korkmaz ile tekneyle Karadeniz'e balığa açıldı. Teknede bir anda dengesini kaybederek suya düşen Korkmaz'ı babası uzun süre aramasına rağmen bulamadı. Yakınlarının haber vermesi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Korkmaz'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Gencin bulunması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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