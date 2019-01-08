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Eren Erdem'in babası Erdoğan'a saldırmıştı... Kovuldu!

İrancı Eren Erdem'in tahliye kararının ardından yeniden yakalama kararı çıkarılması hakkında konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan baba Hasan Erdem'in işten çıkarıldığı belirtildi.

08 Ocak 2019 Salı 14:47
Eren Erdem'in babası Erdoğan'a saldırmıştı... Kovuldu!

Kapanan Karşı gazetesine yönelik 'FETÖ' davasında yargılanan eski CHP'li Eren Erdem'in tahliyesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılması hakkında konuşan baba Hasan Erdem, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmıştı. Bir diğre eski CHP'li Barış Yarkadaş'ın ifadesine göre Hasan Erdem, işten çıkarıldı.

Erdoğan'a bu sözlerle saldırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem'in tahliyesine kaçma şüphesi iddiasıyla itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı. Eren Erdem hakkında verilen bu karara cezaevi önünde Eren Erdem'i bekleyen ailesi tepki gösterdi. Eren Erdem'in babası Hasan Erdem, Erdoğan'ı kast ederek "O talimatları veren kişiye sesleniyorum: Kulağına küpe olsun, ne ben ne benim oğlum senden korkmuyoruz. Diz çöktüremeyeceksin." dedi.

Kovulduğunu CHP'li Yarkadaş duyurdu

Hasan Erdem'in kovulmasını, eski CHP'li vekil, gazeteci Barış Yarkadaş Twitter'dan duyurdu. Yarkadaş Twitter hesabından, "Korku ve baskı vicdansızlığa yol açıyor. Baskı düzeni insanlığı çürütüyor! Eren Erdem'in babası Hasan Abi dün gece yaşanan skandal sonrası 'Boyun eğmeyeceğiz' dediği için az önce işinden çıkarıldı. İşyeri sahibi "Artık birlikte çalışamayız" demiş. İşte boyun eğmemenin bedeli!" notuyla paylaştı.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 14:47
  1. İstanbul
  2. Eren Erdem
  3. hasan erdem
  4. Barış Yarkadaş
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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