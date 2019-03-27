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Babası dua etti Bakan Gül "amin" dedi

Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, memleketi Nizip’te hemşehrileriyle yemekte buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:54
Babası dua etti Bakan Gül "amin" dedi

Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, memleketi Nizip’te hemşehrileriyle yemekte buluştu. Bakan Gül yemekte babasının yaptığı dua için ellerini açarak "amin" dedi.


Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Gaziantep’te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, doğup büyüdüğü Nizip ilçesinde AK Parti’li Belediye Meclis Üyesi ve Nizipli iş adamı Coşkun Güzel’in düzenlediği yemekte hemşehrileriyle buluştu. Yemekten sonra yemek duasını Abdulhamit Gül’ün babası emekli imam Cemil Gül okudu. Babasının yaptığı duaya "amin" diyen Gül, hemşehrileriyle buluşmalarına vesile olan Coşkun Güzel’e teşekkür etti.


Bakan Gül, “Bugün hemşehrilerimle soframızı paylaştık. Nizip olarak bu birlikteliğimiz korudukça her zaman Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olacağız. İnşallah 1 Nisan’da bu kardeşlik duygusunu arttıracağız” diye konuştu.


İş adamı Coşkun Güzel ise yemeğe katılımlarından dolayı Bakan Gül ve hemşehrilerine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:54
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