0553 313 94 23

Babası demirle, oğlu fırçayla ses getiriyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Onur Aktaş, babasının demir doğrama atölyesinin bir köşesini sanat atölyesine çevirdi.

31 Mart 2019 Pazar 11:16
Babası demirle, oğlu fırçayla ses getiriyor

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Onur Aktaş, babasının demir doğrama atölyesinin bir köşesini sanat atölyesine çevirdi.


Ünye Sanayi Sitesi’nde baba ile oğlun birlikte çalıştırdıkları demir doğrama atölyesine gelen müşteriler şaşkınlığını gizleyemiyor. 22 yıllık demir doğrama ustası Aytekin Aktaş, Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda okuyan oğlunun duvar sanatı merakı yüzünden iş yerinin bir bölümünü sanatsal çizimler için ayırdı. İş yerindeki duvarlara babasının elinde çekiçle mesleğini simgeleyen çizimler yapan üniversite öğrencisi Onur AKtaş, dükkanın duvarlarını boyayarak görsellik kazandırıyor.



Tamamen aklıma gelen resimleri çizmeye başladım


Aklında kurgulayarak resim çizmeye başladığını söyleyen Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksekokulu Restorasyon Bölümü son sınıf öğrencisi Aktaş, "Babamla beraber burada demir doğrama işiyle uğraşıyoruz. Tabii, benim merakım sanatsal resim yapmak oldu. Boş kaldığım zamanlarda evde resim yapıyordum. İş yerinde ise duvarlara resim çizmeye başladım. Burada yaptığım en ilginç resim ise, iki tane lamba anahtarları üzerine çizimlerim oldu. Anahtarları resim içerisinde göz olacak şekilde duvara usta resmi çizmek istedim. İş yerinde herkes çalıştığı için kimsenin benim gibi resim için zaman harcayacağını düşünmüyordum. Tamamen kendi aklıma gelerek kurguladığım resimlerimi duvarlara yansıtmaya başladım. Babam ilk gördüğünde çok kızmıştı. Dükkanın değişik yerlerine resimleri neden çiziyorsun diye önceleri babam kızıyordu ama daha sonra oda bu duruma alıştı" dedi.



Lamba anahtarı göz oldu


İş yerindeki lambalara göz olacak şekilde çizim yapan Onur Aktaş, "Bu lamba anahtarlarının üzerinde bir tane cin ali resmimiz vardı. Bakıldığında boş görünüyordu. Ben de daha sonra resmi tamamen tamamlayarak anahtarların yeri olan kısmı göz olacak şekilde çizimi tamamladım. Çoğunlukla günümün yarısını iş yerinde diğer yarısını ise resim çizerek harcıyorum. Okul sonraları ise babamla dükkanda çalışıyor, kalan vakitlerimde ise bulduğum boş duvarlara sanatsal çizimler yapıyorum" diye konuştu.



"İş yerimizin bir köşesi sanat köşesi oldu"


Çocuğunun iş yerinde çizdiği duvar resimlerini kendisinin de ondan öğrendiğini ifade eden baba Aytekin Aktaş, "Bu iş yerinde yaklaşık olarak demir doğrama işi yapıyoruz. Oğlum meslek lisesini okuduğu için iş yerimizde bize yardımcı oluyor, boş zamanlarında ise duvarlara resimlerini yapıyor. Tabii, ilk gördüğümde iş yerinde duvarlarda böyle resimler olmaz diye kızmıştım. Ama oğlum sanatı sevdiğini söyleyince bende daha ona karışmadım. Tabi yapılan resimler göze çok fazla hitap ettiği için biz de sevmeye başladık. Çoğunlukla çalışmadığımız zamanlar resimlerini yapıyor. Onun bu yeteneğini bilmediğim için esnaf arkadaşlarımız da ben de çok şaşırmıştım. Şu an iş yerimizin bir köşesi onun duvarlara çizdiği resimlerle doluyor. Biz de ailesi olarak ona sanatını yapmasında destek çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:16
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti
    1. Kimi evinde oy kullanıyor kimi ise..
    2. Rektör Şenocak’ın Kanser Haftası mesajı
    3. AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı..
    4. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    5. (Özel) Ünlü oyuncu Demet Akbağ oyunu..
    6. Bahçeli'den muhabirin sorusuna müthiş..
    7. Muhtarlar başkan adayı Güngör’den oy..
    8. Başakşehir seçim sonuçları oy oranları..
    9. Bakan Fahrettin Koca: “7 bin sağlık..
    10. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı..
    11. Ardahan’da sahte CHP’ye verilmiş oy..
    12. Oy kullanmak için gelenler fark etti
    13. Sağlık görevlilerinin desteğiyle oy..
    14. Böcek oyunu kullandı
    15. Gümüşhane’de 30 kişi seyyar sandıkla..
    16. Başkan Çerçioğlu oyunu ailesiyle..
    17. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur..
    18. Burdur’da 753 sandıkta 199 bin 90..
    19. Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk
    20. Saraydan sürgüne
    21. 11 seçmenli 'Robinson' muhtarın..
    22. Boyner ailesi oyunu kullandı
    23. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, oyunu..
    24. Çekmeköy yerel seçim 2019 sonuçları |..
    25. Sınırın sıfır noktasında oy kullanma..
    26. Erenoğlu, ‘Emirdağlılar Vakfı..
    27. Adalet Bakanı Gül oyunu kullandı
    28. 107 yaşındaki şehit annesi 80..
    29. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş,..
    30. ”Eski Bir Şehir Hikâyesi” oyunu sahnede
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Beklenen rakamlar geldi! Birinci sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan var
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Washington Post’tan yerel seçim iddiası: ABD, Türkiye ile masaya oturacak
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Makas terörü! Feci kaza saniye saniye kaydedildi
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Süper Lig ekibinde şoke eden 2 ölüm!
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı
    Canikli dolar operasyonunu kimin yaptığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    Bakanlığın iletişim merkezine şok telefon! ‘O doktorun kafasına sıkacağım’
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin
    ABD 'uyarıyoruz' dedi ve ekledi: Ülkeyi terk edin