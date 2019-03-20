Babası, Bakan Berat Albayrak'ın koluna girip bakın nereye götürdü
Trabzon'daki baba ocağı ziyaret eeden Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile aile kabristanlığına giderek dua etti.20 Mart 2019 Çarşamba 23:12
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti. Bakan Albayrak, babası Sadık Albayrak'ın koluna girerek ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti.
Trabzon'da açılış törenine katıldı
Bakan Berat Albayrak, Trabzon'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış törenine katıldı. Albayrak, açılış törenindeki konuşmasının ardından baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti.
Babasıyla aile kabristanlığına gitti
Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti. Albayrak burada babasıyla birlikte dua etti.
Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a ait köpeği sevdi.
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