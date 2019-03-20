Babası, Bakan Berat Albayrak'ın koluna girip bakın nereye götürdü Trabzon'daki baba ocağı ziyaret eeden Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile aile kabristanlığına giderek dua etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon'da baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti. Bakan Albayrak, babası Sadık Albayrak'ın koluna girerek ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti. Trabzon'da açılış törenine katıldı Bakan Berat Albayrak, Trabzon'da Dernekpazarı Gençlik Merkezi ve Sosyal Yaşam Alanı açılış törenine katıldı. Albayrak, açılış törenindeki konuşmasının ardından baba ocağı Dernekpazarı ilçesini de ziyaret etti. Babasıyla aile kabristanlığına gitti Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak ile ilçenin Yenice Mahallesi'nde bulunan aile kabristanlığına gitti. Albayrak burada babasıyla birlikte dua etti. Bakan Albayrak, babası gazeteci-yazar Sadık Albayrak'a ait köpeği sevdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.