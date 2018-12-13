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Babanın çocuklarının elini sobada yaktığı iddiası

Kocaeli'de ilkokul öğrencisi iki çocuğunun ellerini sobada yaktığı iddia edilen Suriye uyruklu baba tutuklandı

13 Aralık 2018 Perşembe 22:25
Babanın çocuklarının elini sobada yaktığı iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki çocuğunun elini sobada yaktığı gerekçesiyle gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, General Edip Bayoğlu İlkokulu öğrencisi Suriyeli M.N.K. (11) ile A.K'nin (7) ellerinin yanması nedeniyle okula gelemediğini öğrenen okul idaresi, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme ve aldıkları ifadeler doğrultusunda, M.N.K. ile A.K'nin ellerinin, babaları A.K. (34) tarafından sobaya tutularak yakıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyeye tutuklandı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:25
  1. Çocuklarının ellerini sobada yaktığı iddiası
  2. Kocaeli

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