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Babanın aldığı koku harekete geçirdi, JAK bölgeyi karış karış taradı

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar için JAK tarafından arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54
Babanın aldığı koku harekete geçirdi, JAK bölgeyi karış karış taradı

Hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar için JAK tarafından arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Birkaç gün önce otomobilin arka tamponunu bulan baba Ahmet Acar, "Bir koku aldık üst kısımlarda. Bilmiyorum kaplumbağa ölüsü de olabilir, kuş ölüsü de olabilir.Tepenin biraz üstünde arabanın arka sağ tamponunu bulduk. Cumartesi günü arabanın düştüğü yerden en son noktaya kadar çıktık" dedi.


Antalya’nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından arama çalışmaları yeniden başlatıldı. Arama çalışmalarına JAK’ın yanı sıra Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve kadavra arama köpeği ’Pense’ de destek veriyor. 24 Ocak’tan bu yana 166 günün geride kaldığı süreçte kayıp Buse’den hiç haber alınamadı.



"Umudumuzu yitirmedik"


Arama çalışmalarının merkezi olan Ağva deresinin üst kısımlarındaki bölgeyi kendi imkanlarıyla taramak için giden baba Ahmet Acar, bölgede bir koku duyduğunu ihbar etti. Arama çalışmaları kokunun geldiği dağlık ve ormanlık alanda yoğunlaştırıldı.


Cumartesi günü esnaf arkadaşlarıyla birlikte bölgeye çıktığını dile getiren baba Acar, "Bir koku aldık üst kısımlarda. Kendi çabalarımla ve jandarma ile aramaya çalışıyoruz, umudumuzu yitirmedik. Allah verirse ama canlı ama cansız çocuğumuzu bulmaya çalışacağız. Arama koku üzerine başlatıldı, oradan koordinat aldık. Hatta az önce ben arabayı buraya koyduğumda da koku geldi. Bilmiyorum kaplumbağa ölüsü de olabilir, kuş ölüsü de olabilir. Yukarıda zaten sanayideki iş yerinin tabelası duruyor, oralara kadar uçurmuş" şeklinde konuştu.



"Arabanın arka tamponunu buldum"


Geçtiğimiz günlerde bölgede otomobilin parçalarını bulduğunu belirten Acar, "Tepenin biraz üstünde arabanın arka sağ tamponunu bulduk. Cumartesi günü arabanın düştüğü yerden en son noktaya kadar çıktık. Çaresiziz ne yapacağımızı şaşırdık" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 13:54
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