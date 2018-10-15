0553 313 94 23

Babamız, peygamber ocağı olduğunu söyledi

Gazetemiz okurlarından Cemal Bayındır, Mehmetçik ile ilgili yazdığı şiirini bizimle paylaştı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
Babamız, peygamber ocağı olduğunu söyledi

Cemal Bayındır/İstanbul

Türk’ün askeri

Yüce Peygamber’in desti kudreti

İstinat noktası Bedir Muharebesi

Kur’an’dır talim ve terbiyesi.

*

Almış silahını eline benim Mehmet’im

Koşuyor düşmana karşı, çekilin yol verin

Türkiye seni gönülden kutluyor bilesin

Kaçacak delik arıyor, şeytanın askerlerini vurup yere serin.

*

Askeri bir mizaca sahiptir Türk milleti,

Rap rap ile büyüttü annemiz bizleri.

Babamız peygamber ocağı olduğunu söyledi

Nöbet tutanın ölçüye sığmaz değeri.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
  1. İstanbul
  2. Yüce Peygamber
  3. Kur’an
  4. Bedir Muharebesi
  5. peygamber ocağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mevlüt Uysal İstanbullulara 3. Havalimanı müjdesi!
    1. Mevlüt Uysal İstanbullulara 3...
    2. Milli Takıma play-off şansı doğdu!
    3. Tüm mahalleyi pamuk yaprak kurtları..
    4. ABD Türkiye’ye yaptırımları kaldıracak..
    5. Doğubeyazıt'ta 3 kardeşe silahlı..
    6. Horlaması onun gelişmesine kötü engel..
    7. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 3..
    8. Arda Turan tutuklanacak mı?
    9. Suudi riyali dolar karşısında çakıldı
    10. Vahap Munyar'dan sosyal medya uyarısı
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ için geç..
    12. Düzce'den enflasyonla mücadeleye destek!
    13. Ağrı'da silahlı kavga: 2 kişi öldü, 2..
    14. Böbrek naklinde ikizler daha şanslı
    15. Babamız, peygamber ocağı olduğunu..
    16. İmam Hatip Lisesi
    17. Çiftçiye mazot gübre ilaç desteği..
    18. ANKA Haber Ajansı çalışanları isyan..
    19. Kuzey Kore şart koştu! Trump çok kızacak
    20. Kendi iç dünyamızı düzeltelim
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?