Babamız, peygamber ocağı olduğunu söyledi
Gazetemiz okurlarından Cemal Bayındır, Mehmetçik ile ilgili yazdığı şiirini bizimle paylaştı.15 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
Cemal Bayındır/İstanbul
Türk’ün askeri
Yüce Peygamber’in desti kudreti
İstinat noktası Bedir Muharebesi
Kur’an’dır talim ve terbiyesi.
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Almış silahını eline benim Mehmet’im
Koşuyor düşmana karşı, çekilin yol verin
Türkiye seni gönülden kutluyor bilesin
Kaçacak delik arıyor, şeytanın askerlerini vurup yere serin.
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Askeri bir mizaca sahiptir Türk milleti,
Rap rap ile büyüttü annemiz bizleri.
Babamız peygamber ocağı olduğunu söyledi
Nöbet tutanın ölçüye sığmaz değeri.
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